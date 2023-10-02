收埋自己 殺得性起 陳茵媺追夢 陳豪冇咗個老婆

視帝陳豪及陳茵媺婚後首次合作拍劇，尚未推出即成熱話。獲老公支持復出追夢的陳茵媺，坦言今次演Cool爆角色，面對另一半要「收埋平日嘅自己」，亦不能隨便與對方眉目傳情，難怪陳豪感嘆好似「冇咗個老婆」。

陳豪與陳茵媺主演的無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》推出在即，故事發生在超現實世界，講述同樣富甲一方的兩家人歷盡百年恩怨，平日不相往來，然而每5年便以槍戰形式決鬥，兩大家族各出奇謀爭取勝算，4位主角陳豪、陳茵媺、周嘉洛及游嘉欣均牽涉這段恩怨之中。

無綫近日一連兩晚發放4段首輪劇集宣傳預告片，曝光兩對情侶的甜蜜親吻鏡頭，而4人槍法如神外，性格亦各有特點，例如陳茵媺Cool爆、陳豪賴皮市儈等等。今次乃雙陳相隔11年後再度同框演出，更是陳茵媺婚後首部「復出」劇集，原來真夫妻演情侶絕非易事，她坦言：「今次個角色同真實嘅我完全唔同，要盡量收埋平時嘅自己，除咗講嘢唔可以太女仔，仲要收番起平時對住老公嘅眼神同小動作，要將自己從現實中抽離番。」陳豪則搞笑感嘆拍劇期間猶如「冇咗個老婆」，但仍強調全力支持太太事業上追夢。

周嘉洛癡情愛到底 至於周嘉洛及游嘉欣組成的CP亦有突破，一向最叻搞Gag、貪玩、語速快的嘉洛，今次角色多了「深情」元素，劇中熱愛莎士比亞作品的他，不時拋出「莎式金句」顯內涵玩浪漫，更會排除萬難，誓要與一見鍾情的游嘉欣愛到底，預料這個暖男角色的入屋指數將高企。游嘉欣今次曲髮造型予人耳目一新，更會首度挑戰大量型格開槍戲，令人期待。