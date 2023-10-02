陳嘉慧發力造人 生夠半打

現年27歲的無綫小花陳嘉慧昨晚在深圳辦婚宴，她否認閃婚兼雙喜臨門，但直認與老公同樣喜歡小朋友，婚後會努力造人，目標是生夠6個！她又大讚老公值滿分，全程閃到爆。

藝人陳嘉慧（Erica）上月底突爆婚訊，昨日在深圳的五星級酒店舉行婚禮。晚上6時許，新娘子在游嘉欣、梁敏巧、王虹茵及彭翔翎4位姊妹陪同下現身見傳媒，Erica身穿低胸及拖尾款式婚紗，明艷照人，全程甜笑，又應傳媒要求展示巨型鑽戒。

她受訪時指老公並非富二代，只是普通人，但性格怕醜，待對方不再怕醜就會帶他跟大家見面，問到給老公多少分？她冧爆表示：「滿分，佢咩嘢我都鍾意，多謝佢精心策劃咗呢個婚禮。（老公對你有咩愛的宣言？）佢話一生一世，聽太太話就冇錯。」她又讚老公撰寫的誓詞有文采，令她感動得熱淚盈眶，但擔心影響妝容而強忍眼淚。她稱早前已在港註冊，今次宴請的嘉賓以親人為主，只有4位姊妹是圈中人，自己是兩、三日前才通知她們，返港後會請同事食飯。她揚言婚後會繼續做演員，老公亦表示支持。

爆求婚笑料不斷 有指拍拖半年就閃婚，她否認：「拍咗拖好耐時間，但幾耐就當留一個秘密畀我哋。」她指對方於3月1日求婚，期間鬧出不少笑話：「當時我啱啱瞓醒，佢話不如結婚，我以為佢講笑，我即時答應咗。到咗拍求婚片嘅時候，又唔記得除口罩搞到要補拍，我冇諗到人生大事要Take Two。」問到是否雙喜臨門？她同樣否認，稱生小朋友順其自然：「我同老公都好鍾意小朋友。（老爺話想你生6個？）我會努力加油，未停經前諗吓先。」

梁敏巧見證好友出嫁，連聲恭喜，透露昨晨5時半已開始準備，雖然疲累，但很開心，並大讚新郎溫柔體貼兼風趣幽默：「今日係首次見佢老公，佢對眼全程都離唔開Erica，好緊張佢嘅新娘打扮，睇得出佢好照顧同錫老婆。佢好有紳士風度，會關心埋我哋啲姐妹。」她又表示被新郎的誓詞打動：「聽完先知道佢同Erica原來經歷咗咁多嘢。」至於游嘉欣祝福好友幸福快樂，大讚一對新人合襯 :「睇住佢哋都覺得好甜蜜，佢老公對佢好體貼，好有心機打點好多嘢，希望佢哋一直甜蜜、幸福、美滿。」