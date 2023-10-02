獨家追蹤：睇煙花添浪漫氛圍 黃嘉雯戰鬥格拍拖 全程冧望男友

前港姐冠軍黃嘉雯與富二代男友拍拖斷正，兩人在屯門貼地行商場。嘉雯以戰鬥格上陣，露腰又晒腿施誘，更全程冧爆望實男友！

藝人黃嘉雯早前被本報踢爆秘撻圈外富二代Jordan，男方高大靚仔，畢業於英國University of Leeds，而且家境不俗，住複式豪宅。他們拍拖以來一直保持低調，卻因多次同遊外地及出海而不慎洩「蜜」，令戀情曝光。

唔敢拖手仔 兩人趁着放假，昨午約2時現身屯門市廣場拍拖，頭戴Cap帽的嘉雯身穿緊身的短上衣襯短裙，既露腰又晒長腿，更出動「𠝹胸袋」凸顯C Cup上圍，一副戰鬥格！Jordan的打扮則較隨意，灰色上衣襯藍色短褲，腳踏「懶佬鞋」。嘉雯與男友沿途密密傾，經常含春望着對方甜笑，他們邊行邊覓食，由於身材高大，難免惹來注視，她見狀即怕醜頭耷耷。因為是假期，商場逼滿市民，嘉雯與男友未有太親暱的行為，連拖手仔都不敢，對於拍拖被撞破，她回覆：「同朋友食嘢。（同男朋友拍拖？）朋友吖……LOL（大笑）。」

嘉雯早前受訪時默認拍拖，承認與Jordan正在互相了解，不時單獨約會。她大讚對方是好男仔，為人細心，更自爆已見過家長：「佢對家人好好，因為我哋約出嚟時，佢媽咪會一齊出嚟。」而嘉雯前晚暢遊樂園，在社交平台上載在城堡前觀賞夜間煙花匯演的影片，相信是與男友共度追月夜，一連兩日與男友黐到實！