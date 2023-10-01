相見不相識 同坐冇偈傾 Kim撐「碧咸嫂」 安娜溫圖爾嬲爆離場

巴黎時裝周前日繼續舉行，「碧咸嫂」Victoria Beckham於當地舉行時裝騷，除了家人到來捧場外，圈中好友包括「真人騷女王」Kim Kardashian亦有現身，不過發生小插曲，懷疑時尚雜誌主編安娜溫圖爾（Anna Wintour）不滿與Kim同坐而提前離場！

以真空上陣的Kim被在場人士影到姍姍來遲，她經過「主人家」碧咸（David Beckham）時即與他擁抱，雖然Kim被安排與安娜坐在一起，但安娜卻完全當她透明，翹埋雙手沒有與她打招呼及交談。而到時裝騷差不多尾聲時，Victoria出場謝幕，安娜就突然起身離席，令人懷疑安娜不想與Kim在一起。

碧咸出席前於社交網公開12歲女兒夏柏（Harper）為他細心化妝的片段，他大讚「我的小小化妝師好叻」。除了夏柏之外，碧咸的兒子及新抱都有出席。完騷後碧咸亦於社交網公開與妻擁抱照片，並留言：「暴風雨過後的寧靜，我們一如既往地為你感到驕傲……你再一次達到了你的高標準。我們愛你。」

Victoria想為夫報仇 另方面，Victoria於Netflix碧咸紀錄片《碧咸傳》（Beckham）中提到老公1998年世界盃犯規被趕出場，被人責怪是球隊輸波出局的兇手。她表示當時老公十分沮喪，聲言仍然想殺死當年欺負老公的人。

除了「碧咸嫂」的時裝騷之外，同日舉行的另一場騷亦吸引不少世界各地的名人紅星包括美國性感女神Emily Ratajkowski、韓劇《黑暗榮耀》女星林智妍及有「翻版章子怡」之稱的內地女星童瑤等，其中以全白低胸亮相的童瑤被影到不慎走光露出乳貼。