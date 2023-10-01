娛樂

李毓芬粉絲人數追貼周董
台灣女星李毓芬憑《再見公主》一曲炸爆網絡，兩星期內點擊破億，至今觀看次數高達1億7千萬，其社交網亦水漲船高，有網民發現其粉絲追蹤人數，近日已突破823萬，成全台灣第三，僅比第二的周杰倫少20萬，甚至是當紅男星許光漢160萬粉絲的4倍，相當誇張。
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