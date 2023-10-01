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舒子晨練舞爆胎 洩露私密
台灣女星舒子晨憑綜藝節目《大學生了沒》而為人認識，出道前曾加入籃球啦啦隊LuxyGirls的她，以隊長身份回歸，不時網晒性感舞姿，深得球迷喜愛。日前，她自爆練舞瘀事，竟然因跳得太落力搞到「爆胎」，她尷尬的說：「綵排完發現褲子竟然破洞了，還破在最重要的地方。」幸好老公車上有後備褲，得以應急解圍。
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