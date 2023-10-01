揚言下次會「起飛」 陳豪墜機魔音 愧對Eason
陳豪昨日以剪綵嘉賓身份到旺角出席家電店開幕活動，說到早前他與郭晉安、王浩信等到美國登台，當時他翻唱《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，但就被指瘋狂走音及唱到「墜機」，陳豪聞言哈哈大笑說：「作為一個專業嘅歌手，起飛就大家都唱到，唱到墜機就唔係個個都做到，要加番兩分嘅。」講就得戚，不過陳豪自己知自己事，續說：「講笑啫，嗰次真係唔喺狀態嘅，所以真係對唔住Eason（原唱者），下次我會唱番起飛㗎喇！（平時少練歌？）嗰次病緊，所以變咗差少少，自己都知。」
夫妻檔新劇月中播
陳豪又指有商演打他們兩公婆主意，問到陳茵媺的歌聲是否比他好？他笑言：「應該好過我啲啩，我都唔知，我都冇聽過。既然你哋想聽就即管搵我，我要證明畀人睇，我要唱番起飛，哈哈！」
另外，陳豪和陳茵媺首次以夫妻檔合作的新劇《羅密歐與祝英台》將於月中首播，他表示十分期待：「太太都抱住緊張心情，希望觀眾會鍾意呢套劇。」
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