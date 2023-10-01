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沈殷怡遇偷拍狂 睡相任睇
沈殷怡嘅睡相冇流口水，都幾靚吖！
混血兒藝人徐㴓喬（Asha）跟沈殷怡（Shirley）早前飛到日本拍攝旅遊節目，Asha在社交網分享Shirley一系列瞓覺相，寫道：「我每一日拍攝等埋位嘅時候，都有影喜愛睡覺嘅拍檔。」Shirley未有介意被公開「醜態」，還留言：「呢幾年Shirley都攰啦，但Asha仲係好精神。」
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