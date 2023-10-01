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周子瑜靚樣最多台女想要
周子瑜是世界級靚女，回到台灣本土自然睇高一線。
台灣網紅發起「台灣女生最想擁有的臉蛋排行榜」票選，有過萬網民投票，結果並不意外，由韓團TWICE台灣成員周子瑜奪得第一名，林志玲屈居亞軍，S.H.E成員田馥甄獲得第三名，至於性感女神許瑋甯及天后蔡依林三甲不入，分別獲得第四及第五名。而第六至十名順序為王淨、林依晨、葉舒華、張鈞甯及峮峮。
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