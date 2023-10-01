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宋宛穎母女變姊妹花
宋宛穎母親保養得宜，看起來與女兒年齡相若。
港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自卸任後深受無綫重用，除了擔任大騷主持外，又開始接拍新劇；早前她更表示重返校園攻讀港大醫科碩士，甚有上進心。日前，她與母親文寶雪歎Brunch，見二人合照像兩姊妹多於母女，皮膚高質樣貌登頂，網民大讚兩母女顏值同樣高企。
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