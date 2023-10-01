娛樂

湯洛雯曬完月光晒恩愛

湯洛雯童心未泯，上天台賞月光玩燈籠。 湯洛雯童心未泯，上天台賞月光玩燈籠。
湯洛雯童心未泯，上天台賞月光玩燈籠。
湯洛雯趁着佳節分享了多張在天台與月光的合照，成功瘦了20磅的她，花前月下分外明艷照人，當靚湯拿着燈籠被拍時，牆上出現攝影者的影子，網民推測是「未婚夫視角」，她分享相片後馬國明秒速留言：「有月光……。」
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