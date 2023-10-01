改變態度 享受音樂 何雁詩搵番靈魂 兩公婆齊變心

再戰樂壇的何雁詩指娛樂圈好易令人忘記靈魂，成熟了的她不再追求虛無縹緲的事，就連對老公鄭俊弘的心態也有所改變，他在自己心中的首席位置已被兒子取代，令她頗感內疚。

歌手何雁詩加盟老友張子丰主理的音樂廠牌，首推新歌《the right kind》由她自家創作，她坦言過往會想攞第一，想攞好多獎，但如今心態已改變：「如果為咗盲追呢啲點擊或者獎項，我會唔記得咗點解鍾意做音樂。」

雖然心態有變，壓力依然存在，但至少做音樂的過程她會無悔，她說：「每次上台我都好享受，而唔係機械式，有靈魂呢樣嘢對我嘅音樂係好重要。」她坦言在娛樂圈好容易因為名利而沒了靈魂，她說：「我都有目標嘅，目標希望每年出到兩首歌，如果我只掛住追金獎或紅館騷做目標，咁之後點呢？呢行冇嘢係永遠，唔會年年攞金獎，我唔會望住虛無縹緲嘢嚟做，反而出歌係自己控制範圍以內嘅嘢。」

對鄭俊弘感內疚 忙於新歌宣傳之餘，又要照顧歲幾大的兒子，何雁詩之前將老公鄭俊弘（Fred）放在第一位，她笑着承認囝囝已取而代之：「以前我所有時間都擺喺Fred度，就算大住肚都車佢返工，整飯盒畀佢，生完仔後都有少少內疚，點解唔可以好似以前咁照顧佢？尤其是頭半年咩時間都擺落阿仔度。（Fred知你變咗心？）佢都係㗎，佢見到個仔雙眼發光。（有冇投訴佢唔愛你？）咁又冇，我知佢好愛我，個表達方式唔同咗啫。」