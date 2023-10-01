靜待成年至開騷 姚焯菲生日許願18歲財政獨立

姚焯菲

剛過17歲生日的「聲夢小花」姚焯菲，直言希望做到財政獨立，又不否認有意返港升讀大學。此外，日前她與好友買鹹蛋整月餅，竟口快快表示未見過鹹蛋，笑料百出！

姚焯菲（Chantel）前晚出席攝影集簽書會，獲逾百「小菲象」到場支持，她與Fans大玩遊戲，更親自餵月餅。她透露有兩星期學期休假，故特意從新西蘭回港慶祝：「一落機就同屋企人食生日飯。（有冇送禮物畀你？）佢哋有畀利是，我希望下年生日可以財政獨立，似番個大人。」

問是否計劃返港讀大學，她坦言：「我有個List，香港係其中之一，都想返嚟讀書，因為呢度始終係我屋企。（屋企人有冇畀意見？）佢哋尊重我嘅選擇。」今次攝影集輯錄了9百多張照片，連同新單曲CD一併發行，她說：「由幾千張減到依家，我冇參與揀相，因為好信任攝影師嘅決定。佢哋唔係所有靚相都要，依家睇番覺得咁樣真實啲。」

買鹹蛋一頭霧水 提到好姊妹炎明熹即將舉行演唱會，Chantel希望對方不要太大壓力，而她也希望開處女騷：「我想成年先開，等再成熟啲，遲啲我會探佢班。」又透露繼續以「After Class」組合錄歌，但未知何時推出。

另外，她日前偕潘靜文（Sherman）到街市買材料整月餅，揀鹹蛋時，她竟自爆「未見過鹹蛋嘅樣」，Sherman表示分唔到鹹蛋與皮蛋，她笑着接口：「其實都冇乜分別。」2人炮製兔仔形月餅，Chantel取笑Sherman：「整到似豬多啲！」