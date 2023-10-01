怨網民過分解讀 高海寧冇仔合眼緣

藝人高海寧昨日出席電影首映活動，她指網民過分解讀她在社交平台的訊息，表明目前還未有心儀對象。

藝人高海寧（高Ling）、葉童、胡楓、羅蘭及多位名人，昨日出席電影《霸王別姬》4K修復版香港首映，高Ling身穿白色緊身上衣，盡顯姣好身材，她表示是專誠出席首映：「本身就好鍾意Leslie（張國榮），呢套電影上映時我仲好細個，未識欣賞，之前有睇番，但未喺戲院睇過，今日過嚟感受吓。」

恨做女機師 此外，她提到有份參演《飛常日誌》，劇中飾演機管局客運服務經理一角：「其實我比較想做機師，覺得做女飛機師好型！」談及最近有網民看過她在社交平台上的發文後，懷疑她有新歡，她回應：「嗰個男性喺我表弟，之前已經澄清過。知道大家好關心我，但覺得佢哋過分解讀咗我嘅訊息。」問到現時是否有心儀對象？她說：「冇呀！」

至於葉童稱當年對《霸王別姬》大為期待：「我哋特別鍾意Leslie嘅地方，就係佢肯創新，願意做啲唔係佢範疇嘅嘢。佢嗰時需要重新學習扮女人、普通話同埋戲劇，我覺得作為一個藝術家，佢已經做得好好。」問到覺得張國榮扮得是否好看？她說：「靚，但係可以更靚。不過當時我帶咗批判性嘅心態，依家相隔多年睇番，佢其實係相當成功。」