人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，郭思琳中秋疑似離家出走，那邊廂的江若琳與老公蕭唯展則結婚5年依然甜蜜蜜。江若琳於今年6月誕下兒子，昨日在酒店為兒子舉行百日宴，適逢是她的生日，喜上加喜。壽星女表示要將生日願望送給兒子，望他健康快樂地成長，又指與老公升呢做父母後才明白到照顧女子絕非易事，感激親戚好友的提點。