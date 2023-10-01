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江若琳呻阿媽唔易做
江若琳與蕭唯展為囝囝搞百日宴，幸福又美滿。
人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，郭思琳中秋疑似離家出走，那邊廂的江若琳與老公蕭唯展則結婚5年依然甜蜜蜜。江若琳於今年6月誕下兒子，昨日在酒店為兒子舉行百日宴，適逢是她的生日，喜上加喜。壽星女表示要將生日願望送給兒子，望他健康快樂地成長，又指與老公升呢做父母後才明白到照顧女子絕非易事，感激親戚好友的提點。
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