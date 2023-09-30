Lisa脫衣騷首演 「男友」帶家人捧場

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa上月宣布演出法國巴黎大尺度的「19禁」歌舞騷後，隨即惹起哄動。前日她演出首場後，有捧場的網民爭相發文披露其表演內容，又指當天除了其緋聞男友、世界首富Bernard Arnault三兒子Frederic Arnault帶同家人捧場外，近日亮相時裝周的隊友Rose與Jisoo亦現身觀眾席打氣。

Lisa在騷後與其他演出者合照，戴上粉紅色假髮的她未有跟其他舞者一樣半裸上陣，但身穿比基尼款式舞衣的她依然性感。有網民分享當晚的演出，指Lisa共出場6次，在一個半小時的表演中，她約演出10多分鐘，包含兩次Solo表演。她先後換上多套性感戰衣，其中一款扮演上班女郎，配合講述股市下跌的劇情，她扔掉眼鏡並開始脫衣，最後脫剩內衣褲，在台上展現婀娜多姿的身材和火辣舞姿。結束首場表演的Lisa離開會場時心情靚爆收花！此外，歌舞騷的公關受訪時指Lisa很喜歡觀看他們的表演，還爽快答應今次的演出邀約，團隊希望借其號召力，吸引更多年輕女觀眾進場。