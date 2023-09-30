《Ditto》長期No.1 勢擸大獎 NewJeans越級挑戰 爭「年度歌手」殊榮

韓團NewJeans今年越級挑戰大獎，在即將開鑼的連串音樂頒獎禮上，獲網民預測勢憑《Ditto》一曲勇奪「年度歌曲」，更被睇好會包攬「年度歌手」及「最佳女團」殊榮，5女亦趁中秋佳節穿上韓服展現古典美！

出道一年多的NewJeans憑多首Hit歌俘虜大批樂迷，繼去年在《Circle Chart Music Awards》、《Hanteo Music Awards》及《首爾歌謠大賞》等樂壇頒獎禮斬獲新人獎後，今年將越級挑戰，被樂迷睇好可問鼎多個大獎。

近日韓國網民依據K-Pop歌手組合今年在音源及唱碟銷量的表現，推測當地即將舉行的多個音樂頒獎禮的賽前預測。人氣爆燈的NewJeans被視為「年度歌手」及「最佳女團」的大熱得主，其熱門歌曲《Ditto》長期霸佔音源榜首，成績超乎理想，韓迷一致認為「年度歌曲」絕對是她們的囊中物。今年賣碟破千萬張創新高的勁爆男團Seventeen，則憑專輯《FML》獲睇好勢奪「年度專輯」，另一人氣男團NCT Dream則被視為「最佳男團」的大熱人選。

Seventeen宣傳片 長城變大廈 今年事業運強勁的NewJeans趁中秋佳節，穿上韓服拍攝唯美寫真，向粉絲送上祝福。5女大晒古典美，展露甜美笑容，着粉絲在佳節期間多吃美食。Seventeen亦有拍片祝粉絲中秋節快樂，指組合今年推出很多唱碟，度過忙碌的一年，希望粉絲也趁佳節好好休息，而談及早前錄節目弄傷腳的隊長S.COUPS，成員指他接受手術後正努力康復，期待再以健康狀態跟大家見面。另外，Seventeen早前公開以萬里長城為背景的北京版新碟宣傳片惹起爭議，事務所刪片並發聲明道歉，前日重新上傳北京版宣傳片，把原來的長城背景換成高樓大廈。