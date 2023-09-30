無綫娛樂台主播鞏姿希日前在港訪問韓星朴炯植，朴炯植對着鏡頭說：「我好掛住你，大家晚安，Good night！」並大派心心，朴炯植都覺得有點尷尬，笑到跌落梳化上，姿希也掩臉傻笑。訪問中全程以韓文對答，姿希讚對方友善，知道他很嗜辣，有介紹他吃辣魚蛋。雖然她的韓文已十分流利，但都想再飛韓國進修課程。