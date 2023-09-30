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吳肇軒去電影節遲到
吳肇軒與導演區焯文近日代表電影《說笑之人》到福州參加《絲綢之路電影節》，由於航班延誤，兩人到達戲院時電影放完接近20分鐘，但影迷仍耐心等待，令兩人十分感動。電影節上，大會安排他們行「藍氈」而非「紅氈」，吳肇軒許願希望明年香港電影金像獎上可以跟同片演員袁富華齊踏紅地氈。
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