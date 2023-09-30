娛樂

Baby古典Look情陷巴黎

Baby的古典造型令人眼前一亮。 Baby的古典造型令人眼前一亮。
Baby的古典造型令人眼前一亮。
女星Angelababy（楊穎）近日出席巴黎時裝周活動，身穿一襲價值逾7萬港元的金色鏈條絲綢長裙，造型復古典雅，網民大讚她天生一副頂級優越骨架，任何造型都能輕易駕馭。至於同樣出席時裝周的張栢芝，於社交網晒出多張巴黎街頭照，豹紋褸配搭牛仔褲，表現自信大方，被網民大讚美得很輕鬆。
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