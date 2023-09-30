中娛星動：邱澤戲假情真？ 張鈞甯放下身段 醜上熱搜

台灣女神張鈞甯與型男邱澤合作的新戲最近釋出預告片，兩人為角色犧牲靚樣，造型醜到令網民認不出本人，張鈞甯為求貼近角色更主動要求「加醜」，最終成功醜上熱搜。

張鈞甯與邱澤最近在新片《最好的相遇》中有破格演出，飾演有心智障礙的夫婦，生下小孩後所面對的挑戰。近日電影放出預告片，兩人的造型跟平時的帥哥美女形象相去甚遠，旋即引起熱議，並登網上熱搜，未放映已造成話題。

張鈞甯以往的角色多為自信獨立的時代女性，今次她為角色放下女神包袱扮傻扮醜，頭髮凌亂皮膚粗糙，加上呆滯眼神與娘爆服裝，完全融入角色之中，網民均指第一眼看到並沒有認出她。張鈞甯對於扮醜毫不介意，她表示：「對我來說醜與不醜並不是重點，我最想做的事情是真實地呈現，然後將觀眾感受得到這是一個真實的人。」

滿口黃牙入型入格 至於邱澤更是面目全非，滿口黃牙、皮膚黝黑兼眉毛稀疏，恍如另一個人，嚇網民一跳，直呼根本是兩個人。

除了外表受關注外，另一花生位是兩人拍攝該片時曾傳緋聞，被傳媒拍到深夜遊車河，當時單身的邱澤大方認愛揚言「努力追求中，請大家給我祝福」，然而女方卻持相反態度，以「感謝抬愛」婉拒，新聞哄動一時。事過境遷，如今邱澤已與另一女神許瑋甯結婚。