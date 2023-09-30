奪視后卻坐冷板櫈 江美儀「開齋」搵食 初吻獻拍檔

江美儀今年奪得視后後，被指堅持唔做親生女而遭無綫雪藏及坐冷板櫈，工作量大減的美儀，前晚終於「開齋」，與麥長青（麥包）、滕麗名及陳浚霆以《街市遊樂團》組合錄影節目；對於鄧萃雯辭演《巾幗梟雄4》，同樣無份演出的美儀，直言原班人馬演出才好看。

江美儀前晚與麥包、滕麗名及陳浚霆到灣仔海濱市集錄影《約埋班Friend遊香港》，今次是他們相隔5、6年後再次「合體」，故吸引大批市民圍觀，場面熱鬧。曾與鄧萃雯參演《巾幗2》的美儀，於劇中飾演黎耀祥已故前妻，故跟鄧萃雯沒有對手戲，亦不清楚當時她拍得開心與否。問到會否覺得鄧萃雯辭演十分可惜？美儀表示：「咁梗係原班人馬好睇，但每個人都有佢嘅選擇，睇吓拍出嚟會唔會有新衝擊。」

近年長駐內地發展的麥包，已兩年多沒回港，所以今次改由其餘三位主持帶他在市集內尋找美食，問到是否搵唔少？他表示：「咁又唔係，夠生活啫！」眾人由中午開始拍攝，陳浚霆更不慎跌落海，但他拒透露詳情，只大賣關子叫大家留意節目，江美儀則自爆：「我個初吻喺節目入面獻咗畀陳浚霆。」滕麗名即搞笑謂：「人哋（陳浚霆）依家拍拖喇，你唔好同人爭呀！」

「風神CP」成焦點 陳浚霆與古佩玲在《愛．回家之開心速遞》中的「風神CP」大受歡迎，兩人被發現人前人後經常手拖手，疑似戲假情真。眾人更你一言我一語追問陳浚霆緋聞，他表示：「我哋係好好嘅朋友，依家專注發展我哋劇入面條CP線。（假戲真做？）我哋係假戲認真做，佢都係一個唔錯嘅女仔。（有發展空間？）我哋要發展咗個事業先發展其他嘢。」

對於被指已見家長？陳浚霆謂：「佢喺一啲場合上有見過我家人，但我唔喺度嘅，媽咪讚佢乖。（搵機會拜會未來岳父岳母？）佢哋唔喺香港，我都經常問候身邊朋友嘅屋企人嘅。」