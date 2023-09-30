產後復出還「戲」債 周勵淇同黃德斌談情 躁底變溫柔

藝人周勵淇誕子後復出的首部電影便夥拍黃德斌演恩愛夫婦，全靠角色讓她由躁底的新手媽媽，變成溫柔小綿羊，雖然電影債尚未還清，之後又要為新劇開工，但她不排除隨時再報喜，為兒子添個伴。

周勵淇（Niki）與黃德斌在英皇電影《紮職2》首次合作，Niki飾演的江湖大嫂由原本善良本性慢慢展開報復行動，對於首次拍江湖戲，她表示感覺好玩，富挑戰性，與德斌的感情戲亦十分浪漫。德斌於片中又唱歌又跳舞，難得一見，他說：「我提出跳舞嘅，以前有跳。」Niki即講笑指因為是「德斌」所以甚麽都得。德斌指今次演活一位悲涼的江湖人物，表達出時不予我的無奈，過往演過很多戲種，除了動作戲，他也想試試拍寫實和小品角色。

追B女順其自然 今次是Niki於2020年誕下兒子後復出的首部作品，她笑稱角色溫柔體貼，令她由躁底變溫柔，由於開鏡時疫情嚴峻，擔心屋企有老有嫩，雖然每日都會自我隔離和消毒一番，但開工壓力很大，她說：「擔心自己體能唔夠，因為呢幾年生活作息好有規律，第一日開工就拍通宵戲好辛苦、好眼瞓，惟有同自己講我得嘅，第2、第3日就習慣番。」她稱兒子是「疫情BB」，爆疫期間甚麽也不能做，現在社會復常，兒子開始返學，讓她有較多時間工作，可以清還「戲」債，之後便要為新劇開工。問到開劇是否冇時間追女？她笑說：「我第一個都係拍拍吓戲有咗，順其自然啦！湊一個小朋友都好甘，要好多精力。」