歌迷歎慢板 門票似滯銷 陳奕迅北美巡唱 險「爛尾」

「歌神」陳奕迅率過百人浩浩蕩蕩在北美巡演，創下首位華人歌手於北美Arena舉行六場演唱會的紀錄，他自爆溫哥華一站因賣飛進度緩慢，曾想過取消作罷，打趣叫當地觀眾買飛要爽手！

陳奕迅（Eason）用了一個多月到紐約Barclays Center、多倫多Scotiabank Arena、芝加哥United Center、洛杉磯Honda Center、三藩市Chase Center和溫哥華Pacific Coliseum共演出六場，近七萬人觀眾入場，創下驕人成績，且是首位踏足三藩市該場地開騷的亞洲歌手，場館更特別為他訂造一件刻上他演出年月日和演唱會名稱的黑色外套作紀念。

網傳Eason溫哥華門票銷情欠理想，Eason於溫哥華舞台上望着全場爆滿觀眾笑道：「好多謝你哋，之前話呢度啲飛賣得最差，但係依家又唔係好覺喎……聽講你哋係慣咗買飛買得好慢，我差啲諗住咁不如取消咗佢啦，因為嚟到我都唔係好想做嘢，天氣又落吓雨咁，行步路都慢。」他又跟觀眾開玩笑說：「咁慢！呢次可能係我最後一次嚟啦！」觀眾大叫反對，令他爆笑。

留在溫哥華過中秋 因為溫哥華是北美的尾場，安歌時他唱了三首歌，又忍不住口透露好消息，五年沒出唱片的他透露新碟快將推出，完騷後還決定留在當地度中秋。過去巡演行程非常趕急，唱完一個地方即飛到另一個地方，今次他一個月只唱六晚，有足夠時間好好讓聲帶休息，也可見見老朋友，所以他覺得幾開心，更自爆在芝加哥迷上一樣新運動Pickleball：「仲買咗幾塊拍。」