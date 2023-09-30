獨家消息：人氣不及隊友 資源唔夠分 鍾柔美密謀留學 After Class面臨解散

年僅16歲的「聲夢小花」鍾柔美出道2年發展平平，論實力不及「聲夢人氣王」炎明熹，人氣亦不夠「國民初戀」姚焯菲強勁，加上在資源被分薄情況下，決定明年出國升讀大學，而女團After Class於三缺一陣容下，面臨解散局面！

童星出身的鍾柔美（Yumi）樣子甜美，有「小鍾嘉欣」之稱，2年前參加無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》，以跳唱方式演繹舞王郭富城歌曲《狂野之城》令人印象深刻，惟後來不敵人氣王炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel），最終僅獲季軍，及後簽約無綫，並於同年底與Gigi、Chantel及詹天文（Windy）組成女團After Class，又參與青春劇演出，至去年才推出首支個人單曲。

雖然表面上Yumi看似不乏機會，早前更首嘗當節目主持滋味，不過論人氣及身價，似乎與Gigi及Chantel仍有段距離，加上公司資源被分薄，連拍MV也只能留港拍攝，相反Chantel卻被安排飛日本取景，令Yumi內心已感不是味兒，而且身為學霸的她向來緊張學業，明年將應付DSE，早前出席活動時坦承同時兼顧事業與學業大感壓力，直言會以讀書為重，有需要會減少工作，雖然曾對外表示想留港升讀大學，但實情已另有打算，有指Yumi母親近日向身邊朋友透露，女兒將於明年約滿無綫，計劃出國升學，預計完成4年課程再回歸無綫。

力捧劉芷君頂上 據知無綫方面亦作出挽留，把其新歌《y2k還襯我麼？》推出幾個版本，還為她接不同商演，但似乎仍未能打動到Yumi，無綫為此即兩手準備，計劃力捧又唱得又跳得、XiX出身的劉芷君（Aster）頂上。而網友對於Yumi「出走」卻反應兩極，有人力撐Yumi趁到外國升學順便上當地綜藝，對未來演藝發展絕對有幫助，不過也有網友指讀書不一定要出國，認為Yumi現時仍未站穩陣腳，若然出國幾年，回來之時分分鐘人氣歸零。

基於Yumi出國升學，意味After Class亦要解散，其實該團成立1年多以來僅推出過2首團歌，自去年底推出過《Not Givin' Up》後，今年初只為該曲推出跳舞版本，未有其他新曲推出，而組合對上一次合體可算是去年底的音樂頒獎禮，如今Yumi為前途暫且放棄演藝事業，隊友Gigi亦已獨當一面，Windy亦有意出國修讀音樂，即使Chantel預告於新西蘭完成高中後返港，但已很難齊腳。