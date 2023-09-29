英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 金融行情及交易直播室
10:10 金融行情及財經快訊
11:00 記住鄉愁第七季
11:35 金融行情及交易直播室
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 金融行情及交易直播室
1:40 金融行情
2:00 財經演義
2:30 金融行情及財經快訊
3:00 金融行情
4:00 交易直播室
4:05 金融行情
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（XLIX）
5:30 尋根新世代（ⅤⅡ）
6:00 法式家鄉菜
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 財經消息
8:00 創新國度（ⅩⅠ）
8:25 100道風味
8:30 野性羅馬尼亞
9:30 異形續集（PG）
12:10 晚間新聞
12:30 賽馬預測
1:00 中國24小時
1:45 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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