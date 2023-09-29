3韓星鬥人氣 澤演收燈籠應節 宋慧喬霸氣快閃 金世正扮花賣萌

韓星臨近中秋大舉來港吸金，闊別5年再襲港的女星宋慧喬，昨午佩戴名貴珠寶快閃見傳媒，貴氣逼人！而今晚中秋節在九展會Fans的歌手澤演與女星金世正，昨日各自現身記者會，隔空鬥人氣！

中秋節對韓國人來說是大節日，不少藝人也會回鄉過節，但亦有多位韓星搵錢至上，近日輪流襲港。繼韓劇女神李聖經與女團少女時代成員孝淵先後來港後，憑話題劇《黑暗榮耀》再登事業高峰的41歲女星宋慧喬，前日相隔5年再度訪港，昨午以品牌大使身份出席在淺水灣一間酒店舉行的珠寶展。

昨午2時許，她以一身白色套裝配襯近2,000萬元珠寶優雅現身酒店外的餐廳見記者，僅閃現3分鐘的她友善地揮手微笑，並用韓文打招呼說：「大家好，我是宋慧喬，今次相隔多時再來港，很高興跟各位見面，希望大家度過快樂的時間。」前日抵港後，她急不及待上載出席品牌晚宴的靚相造勢。

另外，男團2PM成員澤演與韓劇《社內相親》女星金世正，今晚分別於九展舉行見面會及演唱會，2人昨晚率先到商場造勢，當中澤演吸引大批Fans圍觀，他用廣東話打招呼：「大家好，我係澤演，好開心見到大家，好掛住你哋！」他透露抵港後吃了點心，又預告會於見面會唱廣東歌及向Fans送抱。有Fans送上印有自家設計卡通「OKCAT」圖案的燈籠，他即拿着影相，其後落台大合照時又與Fans擊掌。

想食點心雲吞麵 至於金世正在將軍澳一個商場舉行記者會，不時派心及托頭扮花，賣萌冧Fans。首度舉行巡唱的她表示，在韓國聽到Fans的尖叫聲時很感動，很期待港迷的尖叫聲，又預告準備了很多Fans沒看過的演出。此行她希望食雲吞麵、點心及月餅，又期望到主題樂園玩。

笑容燦爛的金世正派心又扮花，冧暈一眾港迷。 金世正 澤演落台與Fans合照，非常識做。