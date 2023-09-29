暢所欲玄：七殺格 七殺星

有殺先論殺，無殺方論用。古書以七殺星在八字中，必先論斷殺在命中如何，甚麼富貴妻財子祿，都是其次。大家看見七殺這個名字，就知道凶險萬分，殺就是病災、意外、盜賊。好的就是另一個名字，偏官星，代表武將、情人、掌權。

由於古代生活條件有限，食物營養不足，衞生醫藥都是有限，所以生命最為重要。七殺代表病、災，好易失去生命，生命都沒有了，談論甚麼富貴享樂呢？所以先要看看七殺會否在命中造成死亡，後論富貴六親。

天干地支都見支七殺，是為七殺格。由於七殺星為大凶星，所以殺格必須要逆用，不是財官這樣順用，順用是指生旺為吉，殺格為逆用，剋化七殺為吉。有順則自然有逆，這就是陰陽順逆之玄學是也。

七殺格，最理想是見到食神剋制七殺，是為食神制殺格。為人忠孝仁義，有勇有謀，是大將軍或醫生命格。七殺代表盜賊、病痛，食神剋制盜賊，醫藥剋制病毒，有利武官與醫護之工作。

用正印化七殺，用陽刃駕駛七殺，都是好好的命格，乃事業有成之命。如果命中沒有正印化殺，陽刃駕殺，食神制殺之命。命中日元根弱，是為七殺剋身，則此命多病患，多災禍。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅