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陳欣茵峇里搵碇匿
藝人陳欣茵離開無綫恢復自由身後轉戰KOL界，日前她在社交平台發布一輯照片，並寫明「這是一個養眼post」。相中見她身穿白色吊帶長裙，在峇里德哥拉朗梯田與友人一齊擺Pose，其中一張更是坐在巨型鳥巢中拍照，與其嬌小身材形成鮮明對比，網民紛紛大讚她靚女又可愛。
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