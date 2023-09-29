鄧紫棋試音片翻Hit

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）出道15年，日前網上突然翻炒她出道前、以13歲之齡去唱片公司試音的片段。當時G.E.M.以本名「鄧詩穎」上陣，外貌清純，仍帶有Baby Fat。試音當日她獻唱李克勤的《月半小夜曲》，一開口即驚艷全場，聲線響亮、字字鏗鏘，初試啼聲已驚為天人！