效法陳嘉慧閃婚？游嘉欣保住招牌 未搣甩「A0」

無綫新劇《你好，我的大夫》近日戀事多，繼陳嘉慧公開婚訊後，無綫小花游嘉欣亦盛傳「出Pool」，有指男方是有米商人K先生。不過嘉欣力保「A0」金漆招牌，昨日與周嘉洛為劇集《羅密歐與祝英台》拍攝宣傳片時，否認戀事，並堅稱不喜歡大家將她形容為「A0」。

周嘉洛大把筍盤介紹 游嘉欣被追問戀情時，極力否認：「梗係唔係，我都想知邊個係K先生！（依家冇拍拖，繼續係『A0』？）係！本身好唔鍾意有『A0』呢個銜頭，好唔鍾意大家用呢個形容詞形容我。我都23歲，將來一定會結婚生仔，冇可能一世都係『A0』，希望大家關注我事業多啲。」問到是否擔心緋聞會嚇怕追求者？她說：「冇嘅，依家事業為重，緣分要嚟就嚟 。」

身旁的嘉洛笑言有一打男生可以介紹，問到嘉欣是否符合其擇偶條件？他說：「我唔使，大家相處過知道就OK喇！」嘉欣則強調將來的男友要善良及錫自己。

對於《你》劇拍檔陳嘉慧宣布結婚，嘉欣表示有恭喜對方：「我哋喺群組恭喜佢。佢有回覆多謝，係好突然，但都戥佢開心。（學佢突然閃婚？）我第一步都未有，好難答到你。」另外，同樣有份演《你》劇的孔德賢昨日出席記者會，他亦表示已向陳嘉慧送上祝賀，對方多謝劇中「六君子」的祝福，但未有透露婚期。