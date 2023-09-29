落選港姐未有着落 郭珮文心急斟無綫 做高海寧2.0

落選港姐郭珮文、黃泳嘉及陳霈錤等，前晚出席活動時透露無綫還未與佳麗洽談合約，對前途感到迷茫，人心惶惶，連性格「佛系」的郭珮文亦為事業發展感到焦急。

郭珮文、黃泳嘉、陳霈錤、陳曉彤、梁晶晶、鄧凱文與馬浚偉，前晚到尖沙咀文化中心出席活動，郭珮文雖然穿上密實連身裙，但仍難掩激凸身材，難怪被譽為新一代「咪神」，媲美高海寧。

不過，一班落選港姐坦言對前途感到迷茫，郭珮文、黃泳嘉與陳霈錤受訪時皆表示正等待無綫安排工作與洽談合約。郭珮文直言有興趣入行，但尚未知道無綫的工作安排，坦言有點心急：「暫時乜都未傾，自己係佛系，但都有少少心急，因為已經結束咗一個月，但係仲未開始傾。（有冇其他公司接洽？）未有。」大受網民歡迎的她獲讚媲美高海寧，她說：「好開心，仲有人關注。（網民將你同高海寧作比較？）唔知喎，咁開心，同女神比。（希望好似對方咁有好發展？）如果有咁嘅機會，當然希望。」

陳霈錤透露各佳麗有與監製見面，現時工作主要是出席活動，原本任職老師的她說：「睇合約係點再考慮，但係都有興趣入行。」黃泳嘉則對拍劇有興趣，但首要是學好廣東話。

王敏慈開P慶生 至於季軍王敏慈得獎後繼續在北京中央戲劇學院讀書，昨日22歲生日的她早前開派對提前慶祝，片中她穿粉紅色Tube Dress上陣，大騷香肩及長腿，仙氣爆棚，粉絲大讚索爆。

另外，前日是馬浚偉入行30周年，他表示正修讀神學及教育碩士課程，加上日常要兼顧公職工作，忙到幾乎不記得這個大日子，沒有特別慶祝，回家也要趕做功課。不過，他透露12月會放假到馬來西亞打羽毛球，有機會與名將李宗偉打波。