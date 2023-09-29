丁子朗參加選秀被勸退

無綫人氣小生丁子朗近來忙於拍攝內地新偶像選秀節目《亞洲超星團》，日前他上載與環球歌手余宗遙的合照，一頭金髮獲網民大讚星味十足。問到是否被公司強迫參加節目？他坦言是自己想去，更自爆公司曾勸他不要參賽獻醜，他在社交網發文：「我沒顧慮太多，只想走出舒適圈挑戰自己。」坦言很享受每天學習新事物。