娛樂

丁子朗參加選秀被勸退

丁子朗（右）與余宗遙拍住上，金髮造型令人眼前一亮。 丁子朗（右）與余宗遙拍住上，金髮造型令人眼前一亮。
丁子朗（右）與余宗遙拍住上，金髮造型令人眼前一亮。
無綫人氣小生丁子朗近來忙於拍攝內地新偶像選秀節目《亞洲超星團》，日前他上載與環球歌手余宗遙的合照，一頭金髮獲網民大讚星味十足。問到是否被公司強迫參加節目？他坦言是自己想去，更自爆公司曾勸他不要參賽獻醜，他在社交網發文：「我沒顧慮太多，只想走出舒適圈挑戰自己。」坦言很享受每天學習新事物。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc