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丁子朗參加選秀被勸退
丁子朗（右）與余宗遙拍住上，金髮造型令人眼前一亮。
無綫人氣小生丁子朗近來忙於拍攝內地新偶像選秀節目《亞洲超星團》，日前他上載與環球歌手余宗遙的合照，一頭金髮獲網民大讚星味十足。問到是否被公司強迫參加節目？他坦言是自己想去，更自爆公司曾勸他不要參賽獻醜，他在社交網發文：「我沒顧慮太多，只想走出舒適圈挑戰自己。」坦言很享受每天學習新事物。
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