巴黎送雪糕冧粉絲 張栢芝開工惹哄動 急Call保安護駕

藝人張栢芝日前在巴黎拍攝廣告，雖然行程低調，但仍引來近百人逼爆拍攝場地，為免造成混亂，廣告商急召多位大隻外籍保安增援。雖然現場人頭湧湧，但栢芝不忘製作軟雪糕送贈粉絲，相當窩心。

栢芝今趟歐洲之行，可謂忙得不可開交。日前她在巴黎比斯特購物中心拍攝廣告，雖然事前已盡量保密，但最終還是被粉絲發現行蹤，加上拍攝期間有不少遊客認出栢芝，所以拍攝現場短短一小時就逼爆。由於擔心場面混亂，廣告商即急召多名外籍保安維持秩序，面對如此墟冚的場面，栢芝從容不迫，更在店外整軟雪糕送給探班的粉絲。

復古造型致敬 栢芝近日在社交網甫出不少靚相，其中一輯她穿上黑色露背開衩連身裙，戴上長手套、梳起高髮髻，明顯是向柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在電影《珠光寶氣》的經典造型致敬，網民對栢芝的復古造型讚不絕口：「美的不像人類」、「簡直再世柯德莉夏萍！」