拍《盜月者》埋身肉搏 MIRROR澳洲齊腳 姜濤「辭職」擺烏龍

男團MIRROR其中6位成員昨日現身機場，出發往澳洲拍攝團綜，為眾多送行的「鏡粉」大派福利，當中無端傳出辭職消息的姜濤笑容滿面。而由隊中人氣王Anson Lo、Edan和姜濤演出的英皇電影《盜月者》官宣明年賀歲檔登場，一眾主角海報率先曝光。

Anson Lo、Edan、姜濤、Stanley、Jer和Jeremy昨日起程飛往澳洲，會合已抵達當地的6子展開團綜拍攝，吸引過百「鏡粉」送行。6子先後抵達機場貴賓室入口，當中曾多次明言想退休的姜濤昨日突然傳出辭職，消息震驚網民，但查證後原來只是撞名擺烏龍，而他在機場現身時面帶笑容，見到粉絲時有揮手。Jer和Jeremy結伴前來，而Stanley晒手臂，Edan則中氣十足地表示沒有漏帶物品。Anson Lo壓軸登場，跟「神徒」熱情打招呼，問到是否會吃兩個飛機餐？他笑言：「食5個！」

至於Alton的歌迷會日前解散，已身在澳洲的他上載車外風景短片，並回應事件：「最近嘅事情，希望大家畀啲空間，相信FC（Fan Club）好快會搵到合適嘅方向。」

另外，由隊中人氣王Anson Lo、Edan、張繼聰及白只主演的英皇電影《盜月者》，官宣將於明年農曆新年賀歲檔上映，並發布一系列先導角色海報。首次拍賀歲片的Anson Lo笑言：「作為新進演員係好大挑戰，雖然戲裏面有好多打鬥情節，仲有複雜嘅人物關係，但好適合一家大細入場睇。」Edan亦興奮表示：「好希望可以有更多觀眾睇到！」

張繼聰睇好新作 至於姜濤作為特別演出，他心存感恩：「多謝袁劍偉導演畀呢個機會我，去演一個咁有挑戰性角色，我一直想演啲『曳』嘅角色，加上又可以開槍。作為新演員，每個角色機會都應該好好地把握！」張繼聰則指電影題材新鮮，而且有年輕偶像，所以充滿信心。