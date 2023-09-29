獨家消息：《巾幗4》男女配全力備戰 陳曉華羅天宇爭住跟黎耀祥學嘢

視帝黎耀祥與胡定欣即將到橫店開拍《巾幗4》，此劇男、女配角已鐵定由蕭正楠、羅天宇及陳曉華擔任。從未拍過民初劇的陳曉華與羅天宇相當興奮，爭住跟黎耀祥學嘢！

無綫重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》下月底會在橫店正式開拍，演員與劇組正分批遠赴當地準備。今次故事與之前幾輯完全沒關係，以全新故事及人物登場，但會沿用「巾幗」精神，台前幕後期待有新衝擊。現時此劇的男、女配角鐵定為蕭正楠、羅天宇及陳曉華，其他演員包括莊思明及海俊傑等。

首次參演民初劇的陳曉華正為新劇《死有對証》埋尾，她受訪時說：「仲有幾日煞科，呢幾日我都係努力全日拍攝，惟有利用收工時間做功課，等自己到時可以盡快進入狀態，準備《巾幗》拍攝。」男配角羅天宇則表示：「好開心，其實上年已有聽聞有份拍，之後又冇咗消息。我好期待同祥哥合作，希望可以跟佢學嘢。」他指未試過離開香港幾個月拍劇，心情有點緊張：「平時都要陪媽媽同貓狗，又驚會帶漏嘢，不過聽人講橫店乜都有，我好期待！依家晚晚睇劇本，自己好鍾意，會畀心機鑽研角色，希望造型上有突破。」又指現時橫店天氣很熱，但12月時就會很凍，笑言：「所以要帶定好多衫，基本上要帶晒四季嘅衫過去。」

鄧萃雯冇份參演嘆失望 至於莊思明受訪時表示：「好多謝監製畀機會我！之前拍過民初劇《福爾摩師奶》，都係方駿釗監製。今次我主要戲份係同定欣一齊，之前有合作過《廉政狙擊》，加上我哋有common friend，所以知道佢係一個好Nice、好好嘅人，好期待今次可以同祥哥、定欣、阿蕭佢哋合作，喺祥哥身上一定可以學到好多嘢！我相信今次拍攝一定會係一個好好嘅經驗。」

此外，鄧萃雯無緣與黎耀祥再續前緣，昨日她在社交網回應，表明前後傾足4年，最後不能參與也感失望，並強調與酬勞沒關。監製方駿釗昨日受訪時表示：「呢個Project搞咗好耐，當初籌備時男、女主角都有諗唔同人選，當然都有考慮過鄧萃雯，同佢一路有傾，但條件方面發覺距離好大，合作機會好細，所以好早之前已決定搵定欣演。」說到鄧萃雯聲稱不是價錢問題，他說：「當然條件係好多方面，唔係單一，好多嘢需要考慮。」