9:45 勁歌推介及快樂長門人

11:45 有營煮婦及宣傳易

12:45 交易現場及照顧者的故事

6:00 走進西藏．高原之歌及新聞檔案

7:20 世界觀及天氣報告及照顧者的故事

8:30 你好,我的大夫（PG）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

