日本影壇盛事《第36屆東京國際電影節》將於10月23日至11月1日舉行。老戲骨役所廣司勇奪康城影帝之作《新活日常》及《哥斯拉-1.0》獲選為開幕及閉幕電影。日本女星新垣結衣主演新片《正欲》、小松菜奈的《Who were we？》及內地電影《老槍》、《草木人間》與《雪豹》亦入圍競賽單元爭獎。