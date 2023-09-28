9月28日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月28日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
新垣結衣電影節爭獎
日本影壇盛事《第36屆東京國際電影節》將於10月23日至11月1日舉行。老戲骨役所廣司勇奪康城影帝之作《新活日常》及《哥斯拉-1.0》獲選為開幕及閉幕電影。日本女星新垣結衣主演新片《正欲》、小松菜奈的《Who were we？》及內地電影《老槍》、《草木人間》與《雪豹》亦入圍競賽單元爭獎。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230928-0928_00288_086/新垣結衣電影節爭獎
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc