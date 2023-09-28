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宋慧喬霸氣襲港
憑韓劇《黑暗榮耀》再登事業高峰的韓國女星宋慧喬，昨晨現身韓國仁川國際機場，出發來港參加今日舉行的珠寶品牌發布會。她身穿黑色西裝褸和牛仔褲，戴埋黑超，氣場全開。
此外，今年7月在《第2屆青龍電視劇大賞》勇奪大獎的宋慧喬接受韓媒訪問時表示，很高興能透過《黑》劇發現自己新的面貌。
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