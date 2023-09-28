9月28日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月28日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
柏木由紀「戒甜」 變身冷艷女
日本女團AKB48的元老級成員柏木由紀，盛傳將於秋天離隊。出名身材索爆的她，最近為連續3年擔任代言人的內衣品牌，拍攝以黑色為主題的宣傳硬照。她穿上一系列不同款式的黑色性感內衣，收起招牌偶像式甜美笑容，表現平日難得一見的高冷感覺。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230928-0928_00288_082/柏木由紀「戒甜」--變身冷艷女
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc