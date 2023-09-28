柏木由紀「戒甜」 變身冷艷女

日本女團AKB48的元老級成員柏木由紀，盛傳將於秋天離隊。出名身材索爆的她，最近為連續3年擔任代言人的內衣品牌，拍攝以黑色為主題的宣傳硬照。她穿上一系列不同款式的黑色性感內衣，收起招牌偶像式甜美笑容，表現平日難得一見的高冷感覺。