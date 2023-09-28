開房嗒歌迷 降谷建志偷食5年 「波神」MEGUMI嗌分居

日本前波神MEGUMI與人氣樂隊Dragon Ash的44歲主音降谷建志結婚16年，兩夫妻表面恩愛，但降谷私底下卻背着老婆繼續「沙沙滾」。本月初因心臟不適停工的降谷，前日剛復工就被爆不改花弗性格，撻着在夜店任職陪酒的30多歲女歌迷，偷食長達5年！

日本H Cup女星MEGUMI曾被稱為「日本三大波神」之一，她於2008年與人氣樂隊Dragon Ash的主音降谷建志奉子成婚，翌年誕下兒子後就專注拍戲。本月初，降谷因心臟不適停工，前日宣布復工後，隨即流出疑背妻偷食的證據。

吸金謀後路 昨日有雜誌公開降谷與2名女子的合照，當中更見他與短髮女子戴上黑色情侶戒指。據知女方是Dragon Ash歌迷，在朋友介紹下參加樂隊慶功宴後與降谷撻着，不倫關係維持了長達5年。今年7月，降谷到大阪開騷，邀請女方捧場並在酒店密會。至於正印MEGUMI坦言正在分居，16年婚姻恐怕隨時玩完！

出名花弗的降谷，婚前婚後曾多次被爆偷食。他曾在MEGUMI懷孕期間，被斷正與女性到酒店開房。而MEGUMI近年拍戲之餘，還轉型向美妝界發展，美容書大賣35萬本，積極搵錢的她似是為離婚鋪路。