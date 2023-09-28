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是日通勝

農曆八月十四 癸卯年 辛酉月 己丑日
宜：交易、動土、嫁娶
忌：栽種、置產、時插
幸運方向：坐東北向西南
幸運數字：18、26、29
幸運顏色：白
吉時：
凌晨3時至5時
上午9時至11時
下午3時至5時
凶時：
上午5時至7時
下午1時至3時
下午5時至7時
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