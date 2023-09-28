肖戰傳遭舉報逃稅 揭4年收入破10億
內地頂流男星肖戰曾演出多部電視劇，近日有消息傳出有人向內地稅務局實名舉報他逃稅，引起熱議。舉報內容提到他由2019年至今，商務代言逾30個、影視作品15部、代言兩年報價2,500萬元人民幣（約2,711萬港元），演藝片酬每部報價3千萬元人民幣，連話劇巡演，估計個人收入至少有9至10億元人民幣。舉報人同時質疑肖戰、話劇出品方及黃牛三方合作非法賣票，從而偷逃稅款。對此，肖戰方面暫時沒有作任何回應，但有網民認為檢舉報告疑點重重，而且暫時未有任何有關肖戰稅務方面的報道，未知是否證據不足。
鄭爽判賠6,420萬
另外，內地女星鄭爽早前因「代孕棄養」及逃稅等問題遭全面封殺，連累相關劇集投資方損失慘重。上海市松江區人民法院前日判鄭爽方需賠償3,050萬元人民幣（約3,300萬港元）及利息，合計6,000萬元人民幣（約6,420萬港元）予海寧影視投資公司，事件前後歷經約7年，終告一段落。此外，鄭爽目前仍有1,572萬元人民幣（約1,700萬港元）被執行金額未履行，涉及與《絕密者》出品公司霍爾果斯尚暉影視文化傳媒有限公司的服務合約糾紛案件有關。
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