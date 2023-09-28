肖戰傳遭舉報逃稅 揭4年收入破10億

內地頂流男星肖戰曾演出多部電視劇，近日有消息傳出有人向內地稅務局實名舉報他逃稅，引起熱議。舉報內容提到他由2019年至今，商務代言逾30個、影視作品15部、代言兩年報價2,500萬元人民幣（約2,711萬港元），演藝片酬每部報價3千萬元人民幣，連話劇巡演，估計個人收入至少有9至10億元人民幣。舉報人同時質疑肖戰、話劇出品方及黃牛三方合作非法賣票，從而偷逃稅款。對此，肖戰方面暫時沒有作任何回應，但有網民認為檢舉報告疑點重重，而且暫時未有任何有關肖戰稅務方面的報道，未知是否證據不足。