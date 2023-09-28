處女騷突然Cut飛惹不滿 炎明熹慘成磨心 高層急解畫

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）下月的處女個唱被歌迷會投訴突然Cut飛，令她慘變磨心，幸而目前問題已得到解決。對於歌迷排山倒海的應援行動，Gigi感激之餘更冒雨現身打卡，以行動答謝支持。

Gigi將於九展Star Hall舉行首個個唱，成功掀起撲飛熱，近日卻有粉絲投訴無綫在處理演唱會門票方面安排失當，有指首場門票供不應求，歌迷會收到通知，要Cut歌迷會門票！唱片公司高層張仲恆回應稱是溝通問題：「其實演唱會門票內部訂購早就爆晒，公開發售時亦火速售罄，以往好多演唱會都會有Cut飛情況，所以主辦單位尋日曾經通知歌迷會或會有Cut飛機會，都明白歌迷好期待，我哋最終未有Cut歌迷會嘅飛，只係內部認購Cut走咗3%。」

Gigi近日落力綵排個唱，粉絲則忙於為偶像造勢，設計一系列演唱會紀念品，當中包括兩款演唱會Tee、火炬造型官方手燈及印有Gigi多張靚相的2024年月曆，而今次演唱會主題Logo亦交由歌迷會設計。Gigi見到演唱會紀念品時，表現興奮：「樣樣都好靚！其實自己讀設計都想學以致用，下次再有機會開演唱會嘅時候，希望可以親自參與設計。」

養聲冇得食雪糕 另外，歌迷早前為慶祝偶像入行兩周年，舉行嘉年華及義賣活動，又安排多架印有Gigi演唱會海報的巴士穿梭港九及新界多區，並在銅鑼灣的巨型LED大屏幕落廣告，進行鋪天蓋地式應援，Gigi早前曾冒雨到現場打卡。當得知歌迷會將在九展免費派發雪糕時，她扁嘴說：「我好鍾意食雪糕，但開騷要養聲，真係有得睇、冇得食。」