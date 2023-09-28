周嘉洛中秋唔約陳瀅 古佩玲跟陳浚霆見家長

有份參演《愛．回家》的藝人陳浚霆和古佩玲昨日出席宣傳活動。2人近日在廣州出席活動，有網民發現雙方互動親密疑假戲真做，他們稱大家是好朋友。

藝人陳浚霆（Andrew）、古佩玲（Kelly）、周嘉洛及滕麗名等《愛．回家之開心速遞》演員昨日出席活動，對於近期有網民發現劇中演好友的Andrew及Kelly台上及台下互動同樣親密，他們稱只是有共同興趣的好朋友。

冧讚「風少」識照顧人 原來Kelly早以「朋友」身份見過Andrew繼母顧紀筠，對方更叮囑兒子要好好照顧她，Andrew說：「我哋有好多共同朋友，有啲Auntie識得Kelly，同埋媽咪都要我特別睇住佢。（媽咪對Kelly有咩感覺？）媽咪唔會干涉我交朋友。」他覺得Kelly一個人獨留香港發展，需要多加幫忙。至於問到Kelly對Andrew的看法？她說：「『風少』（Andrew劇中角色）呢類型梗係鍾意，陳浚霆同劇裏面都似，係好識照顧人。」Andrew亦大讚她私下是很有禮貌的女生，看來彼此都很滿意。

至於滕麗名指事隔多年，將再與《街市遊樂團》拍檔麥長青及江美儀，聯同Andrew主持《約埋班Friend遊香港》，周嘉洛則指會與母親共度中秋，問到會否約陳瀅賞月，他說：「梗係唔會啦！」並指陳瀅、王灝兒及朱敏瀚各有各忙，希望之後可以抽空聚會。