《經典折子戲》Part 2 梁兆明梁燕飛演《李後主》 王志良梁非同譜人鬼情

由「創意班主」彭美施精心打造的《經典折子戲》載譽歸來公映Part 2，雲集粵劇界最強老倌、小生及花旦，一連兩日公演6齣經典好戲，更移師新光戲院大劇場，而兩位名伶吳仟峰及廖國森已預告在《十奏嚴嵩》中將大鬥戲。

今年2月《經典折子戲》Part 1公演口碑載道，出品人兼總策劃資深傳媒人彭美施再以心思創新《經典折子戲》Part 2，昨日公布將於11月11日及12日假新光戲院公演精選6齣好戲，聯同《武松殺嫂》、新《霸王別姬》、《扈家莊》、《李後主之去國歸降》、《再世紅梅記之脫穽救裴》及《十奏嚴嵩》的主角演員，分別有吳仟峰、廖國森、梁兆明、王志良、梁燕飛、梁非同、梁煒康、黃可柔及幕後團隊高潤權、鄭瑞華等，及冠名贊助商「萬希泉鐘錶有限公司」創辦人沈慧林出席記者會，陣容強大。

彭美施表示刻意挑選不同劇目及演員，望為觀眾帶來新鮮感及不一樣體驗，6齣精彩好戲編排演出亦具心思：「宋洪波、梁燕飛合演《武松殺嫂》；梁煒康、梁非同合演新《霸王別姬》；梁兆明、梁燕飛合演《李後主之去國歸降》；陳紀婷、符樹旺合演《扈家莊》，王志良、梁非同上次合作新《胡不歸》大獲好評，今次再度合作演《再世紅梅記之脫穽救裴》，相信呢段人鬼情更令觀眾睇得投入，仲有吳仟峰與廖國森合演《十奏嚴嵩》，兩大名伶鬥戲，令戲迷萬分期待。」

吳仟峰廖國森加盟鬥戲 至於由西九戲曲中心大劇院移師到新光戲院大劇場，彭美施視為新挑戰，指在戲院的舞台演出，製作上有太多不確定性，她說：「我喺度諗可以帶畀觀眾咩感覺呢？我相信加啲創意，加上用心製作，無論邊個場地，都能夠做到不一樣嘅粵劇。」她慶幸覓得功力深厚名伶參與，6齣折子戲戲碼更是眾演員的首本戲，有信心定能再創經典。

首次與彭美施合作的吳仟峰（仔哥）和廖國森（森哥）演出《十奏嚴嵩》，仔哥說：「會同森哥鬥唱鬥戲，不過編寫上會有少少嘅改動，原本呢齣戲只得兩個牌子（崑曲曲牌），我覺得力量唔夠，所以特登加多三個牌子，令劇情更加緊湊同豐富，五段牌子做成今次嘅十奏。」森哥補充動用更多牌子，鑼鼓聲會更響亮，觀眾及演員都更醒神。