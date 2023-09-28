BLACK PINK坐頭排睇時裝騷 娜扎熱巴 黑白雙煞抗韓流

內地頂流女星迪麗熱巴及娜扎，以一黑一白的造型現身法國巴黎時裝周活動，韓國人氣女團BLACK PINK成員Rose及Jisoo同日亮相，四美硬撼，不遑多讓！至於楊冪及Anglababy亦已啟程赴巴黎，準備加入戰團！

繼米蘭時裝周後，巴黎時裝周前日正式舉行，來自世界各地的一眾名人紅星均有現身睇騷。當中在「新疆四美」之列的娜扎和迪麗熱巴，在兩個不同的時裝騷亮相，與一眾巨星爭妍鬥麗。娜扎和熱巴分別以黑白打扮現身，熱巴同場有BLACK PINK成員Jisoo，娜扎則與BLACK PINK另一成員Rose同場。4人均走型格風，各展美態，可謂平分秋色，當中Jisoo獲安排與金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）及11歲養女Jackson Theron齊齊坐頭排睇騷，盡顯風騷！

楊冪留力加入戰團 至於內地女星楊冪與Angelababy（楊穎）日前亦分別現身機場，啟程赴巴黎參加時裝周活動。楊冪現身時只露出一雙招牌「筷子腳」，頭戴冷帽又穿西裝褸，着重保暖，但睇頭有限，應是待抵埗後才發力搶灘。Baby則趁出發前「叉電」，陪兒子「小海綿」提早慶祝中秋，分享母子拿着白兔公仔的背影照，溫馨滿瀉！她現身機場時換上短身上衣襯超短迷你裙，大晒纖腰及美腿，為「巴黎大戰」熱身！