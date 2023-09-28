慶祝5周年 又冇實名制！MIRROR包場開P索價$1,680 粉絲怒轟益炒家

人氣男團MIRROR鐵定明年初在亞博復辦演唱會，趁着出道5周年的大日子，官方宣布MIRROR將包場與Fans由朝玩到晚，更搶先合體在樂園開唱，此舉惹來「鏡粉」不滿，狠批又要捱炒價！

MIRROR為慶祝成軍5周年將有連串攻勢，繼早前率先自爆飛往澳洲拍攝綜藝節目後，昨日官網公布將於11月1日在主題樂園舉行MIRO（官方Fans暱稱）專屬的「奇妙派對」，預計可容納約12,000人，當日12子將與MIRO朝夕相對超過8小時，當中包括巡遊派對及在城堡舉行Mini Concert，部分完成特定任務的Fans，更能與「鏡仔」一齊玩機動遊戲及合照，消息公布後引起極大回響，有Fans大為興奮，但亦有人嬲爆！

樂園開迷你騷 MIRROR去年的紅館演唱會發生墮屏慘劇，擾攘一年後，終宣布明年1月移師亞博補場，但實際舉行日期至今尚未公布，正當Fans滿心期待之際，MIRROR卻藉出道5周年包場搶先開迷你騷，令不少Fans大呻搵笨，因今次包場派對票價高達1,680元，比演唱會飛還要貴。最令Fans不滿的是活動雖聲稱是MIRO專屬，卻並非採取實名制，恐再度成為「黃牛黨」天堂！有Fans留言寸爆：「貴公司未開賣，可以睇吓班牛收緊幾千蚊做代購。」覺得若有心讓Fans跟「鏡仔」慶祝，應改善售票方法，怒斥有人專搞小動作益VIP。不過亦有大批Fans非常興奮，因能在樂園近距離黐實偶像，紛紛高呼「開心到暈」，笑言連發夢都唔敢諗，洗版留言：「我要入場同Jer玩咖啡杯」、「好想同Edan玩到癲」、「好期待同教主去玩」、「好想見姜姜」等。

6「鏡仔」率先赴澳 而MIRROR其中6位成員包括隊長Lokman、副隊長Anson Kong（AK）、Ian、Frankie、Tiger和Alton，昨晨率先出發到澳洲墨爾本拍團綜，現場有數十名Fans送機。Lokman與AK素顏現身離港大堂，打扮隨意，在櫃枱辦理完登機手續後受訪，他們透露是第一批出發隊伍，問到房間編排問題，Lokman說：「相信早到可早揀。」AK則笑說：「睇吓邊個愈唔想同我同房，就愈要狙擊佢同房。」

前日是Lokman的34歲生日，已在家跟女友食飯及切蛋糕簡單慶祝，AK嘟嘴作狀獻吻，又表示朝早起床有點眼瞓：「準備好食物同杯麵上機醫肚，今次冇帶遊戲機，因為主要欣賞風景同傾偈。」2人都是首次去澳洲，Lokman想買袋鼠皮造的手信。另外，Alton的Fan Club日前宣布解散，昨日有幾個Fans守候，可惜他與Ian、Frankie及Tiger從VIP通道直入，令Fans撲空。