娛樂

長澤正美凍齡心得 喪搽美容液

日本影后長澤正美昨日索爆現身東京，出席代言護膚品牌的新廣告發布會，身穿鮮紅色連身裙的她，大騷香肩與白滑玉背，女人味滿瀉。
36歲的她大方分享保養心得，直言因工作關係，會在一日內多次化妝及卸妝，為維持肌膚好狀態，她會分外注意保養，塗上大量美容液，絕不吝嗇分量，認為是對未來自己的投資。
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