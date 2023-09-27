想做就做唔驚留疤 韓韶禧面頰穿環 被批製造麻煩

韓國神劇《夫妻的世界》女星韓韶禧，憑冷艷及型格魅力吸納不少Fans，最近她公開釘了唇環及在眼下穿環的新造型，惹來網民反感，指她為劇組及化妝師帶來麻煩！

韓韶禧出道前雙臂有紋身，後來為了做演員而將紋身洗掉。剛拍畢劇集《京城怪物》第二輯的她，繼公開穿上唇環的自拍照後，前日開直播時，眼下位置更穿了環，惹來網民熱議！

她表示嘴唇未消腫，所以說話可能有點不清楚，又笑言剪了劉海及穿環後，在街上有兩名女生要求合照，她亦開心答應。問到穿環原因，她說：「面上的環在工作時除低就可以了，因為從來沒試過，所以想試試，如果作品有需要，我可以戴着，如果因為有一段時間不戴而留下疤痕，我可以用物理方法弄走它，我現在還未開始擔心留疤，只是想着完成一件想做的事。」她表示沒有作品時亦不可以隨便染髮，故間中會印紋身貼紙減壓。

網民讚有頹廢美 不過，大批網民未能接受她的新造型，認為她身為演員，不應在面上穿環：「要幫她化妝的工作人員實在太可憐了」、「在唇上穿環不會影響發音嗎？」亦有網民指她已是成年人，不認為穿環有問題，又大讚她有型及有頹廢美。